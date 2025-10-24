Liga de Naciones Femenina: Venezuela 0 vs 0 Chile | Segundo tiempo (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

Incidencias del compromiso

0. Arranca la primera fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina entre Venezuela vs Chile.

10. Raiderlin Carrasco consigue la primera ocasión peligrosa para la Vinotinto con un cabezazo.

31. Deyna Castellanos busca suerte con un disparo desde fuera del área.

45+1. ¡Descanso! La Vinotinto Femenin a y Chile se van con empate al entretiempo.

46. Se reanuda el segundo tiempo. Ambas selecciones buscan romper la paridad.

47. El VAR revisa posible penal para Chile, pero la decisión final es que no hay infracción.

56. La Vinotinto pierde otra oportunidad para abrir el marcador, con un remate de Carrasco.

68. Venezuela domina, pero no logra imponer su poderío en el resultado.

Alineación de la Vinotinto Femenina

Formación: Nayluisa Cáceres; Michelle Romero, Yenifer Giménez, Bárbara Martínez, Raiderlin Carrasco; Deyna Castellanos, Gabriela García, Daniuska Rodríguez; Joemar Guarecuco, Bárbara Olivieri y Mariana Speckmaier.

Alineación de Chile Femenina

Formación: Christiane Endler; Michelle Olivares, Catalina Figueroa, Nayadet López, Yastin Jiménez, María Urrutia, Yanara Aedo, Sonya Keefe, Fernanda Pinilla, Camila Sáez y Mary Valencia.