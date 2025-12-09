MLB: Shohei Ohtani podría tener un solo rol con Japón en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Todos los fanáticos están más que emocionados tras la confirmación de que Shohei Ohtani formará parte de la selección japonesa para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 , pero también abrió un debate sobre el tipo de participación que tendrá sobre el terreno.

Aunque el cuatro veces MVP en la Major League Baseball afirmó que estará disponible para el torneo, todo parece indicar que su rol será muy distinto a lo que se pudo apreciar en la pasada edición de 2023, cuando combinó ambas facetas y fue elegido Jugador Más Valioso tras ganarle la gran final a Estados Unidos.

Tomando en cuenta que están activas las reuniones invernales de cara a la zafra de 2026 en MLB, el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, no se guardó nada al admitir que les gustaría que Ohtani solo sea bateador, con la finalidad de que tenga la mayor carga de trabajo y, al mismo tiempo, evitar nuevas lesiones.

¿Shohei Ohtani no podrá lanzar en el Clásico Mundial?

El conjunto californiano fue sumamente cauteloso durante toda la temporada de la Gran Carpa con su manejo del japonés desde el montículo, especialmente después de su segunda cirugía en el codo derecho hace dos zafras atrás.

Roberts aseguró que la decisión final dependerá de cómo se sienta físicamente el jugador, pero dejó entrever su postura, que para muchos es el mismo mensaje que desean enviar los Dodgers, tomando en consideración que es una pieza fundamental en la rotación de abridores.

Es más que claro que la organización se concentra en reforzar el roster lo más posible para mantener su dominio en MLB, tras conquistar dos Series Mundiales consecutivas. Si bien es cierto que tienen múltiples estrellas en sus filas, durante el 2025 sufrieron una gran cantidad de lesiones que los perjudicaron por varios meses.

Pero si hay algo que sabe hacer muy bien Ohtani, es controlar su cuerpo y entender cuándo parar. Su regreso a la loma en 2025, casi dos años después de su operación, fue progresivo y controlado para ver su mejor versión al hablar de su velocidad en sus pitcheos.

Finalmente, este es uno de los temas más relevantes en las próximas semanas por lo que significa Shohei Ohtani y cómo podría afectar la planificación de Japón si no puede jugar como lanzador en el Clásico Mundial de Béisbol.