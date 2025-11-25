MLB: Ohtani, Smith y Rojas: Memorabilia de los Dodgers recauda más de 800.000 dólares

Suscríbete a nuestros canales

La casa de subastas SCP Auctions cerró su venta de otoño con cifras impresionantes, destacando artículos de dos temporadas memorables para Los Angeles Dodgers: la histórica campaña individual de Shohei Ohtani en 2024 y la reciente conquista de la Serie Mundial en 2025.

El legado del 2024: La era 50/50

La pieza central de la subasta fue un bate utilizado por Shohei Ohtani durante la temporada 2024, año en el que la superestrella japonesa hizo historia al convertirse en el primer jugador de las Grandes Ligas en conectar 50 jonrones y robar 50 bases. Este madero, con el que conectó cinco de esos cuadrangulares, fue adquirido por 300.000 dólares.

Asimismo, la pelota del segundo jonrón que Ohtani conectó en el Dodger Stadium durante su actuación en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de aquel año, se vendió por 270.000 dólares.

Memorabilia del título de 2025

La subasta también incluyó "souvenirs" frescos de la gloria reciente: el dramático Juego 7 de la Serie Mundial 2025, donde los Dodgers se impusieron a los Toronto Blue Jays.

Las pelotas de los batazos que definieron el campeonato alcanzaron precios exhorbitantes. La esférica del jonrón de Will Smith en la undécima entrada, que selló la victoria y el título, se vendió por 168.000 dólares. Por su parte, la pelota del cuadrangular del empate, conectado previamente por Miguel Rojas, fue subastada por 156.000 dólares.