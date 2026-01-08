Bad Bunny recibe demanda de 16 millones de dólares por su música

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno global de la música urbana, Bad Bunny, vuelve a estar bajo escrutinio legal tras ser demandado en Puerto Rico por 16 millones de dólares junto a su sello discográfico, Rimas Entertainment LLC.

La demandante reclama el presunto uso no autorizado de una grabación de voz en algunas de sus canciones más populares. Esta disputa judicial marca el inicio de año para un Bad Bunny que viene de triunfar con su residencia musical y conciertos en otras partes del mundo.

Acusación a Bad Bunny

La querella fue presentada el 5 de enero de 2026 ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien sostiene que su voz fue grabada sin que se le informara que sería usada con fines comerciales o artísticos.

Según el documento legal, el productor Roberto J. Rosado ‘La Paciencia’ le pidió a Serrano Rivera que grabara la frase: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”, mediante WhatsApp cuando ella estudiaba en la universidad.

Pese a que para ella fue una simple grabación, esto fue usado en dos canciones del boricua. Primero sonó en “Solo de mí” del álbum “X100pre” de 2018 y luego en “EoO” del reciente disco “Debí Tirar Más Fotos” de 2025, sin que ella recibiera compensación o reconocimiento legal.

16 millones en juego: ¿Qué reclama la demandante?

La cifra de 16 millones de dólares representa una combinación de reclamos por derechos morales de autor violados, daños y perjuicios, enriquecimiento injusto y violaciones a los derechos de imagen e intimidad.

La demanda también apunta a que la voz se utilizó en promociones, conciertos, discos y plataformas digitales, así como en televisión y radio, lo que habría multiplicado su exposición y, por ende, el supuesto perjuicio sufrido por Tainaly.

Además, solicitan el cese inmediato del uso de la grabación, lo que pondría en jaque futuras presentaciones y promociones del propio Bad Bunny si el tribunal da lugar a esa petición.

Para dimensionar el alcance de la voz en cuestión, la demanda resalta que “Solo de Mí” ha acumulado más de 389 millones de vistas en YouTube y más de 540 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “EoO” supera 757 millones de reproducciones en plataformas musicales.