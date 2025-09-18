Bad Bunny en el ojo del huracán: recibe millonaria demanda tras su residencia

Suscríbete a nuestros canales

El reggaetonero Bad Bunny, cuyo nombre verdadero Benito Antonio Martínez Ocasio, enfrenta una demanda que posiblemente lo tenga temblando, pues, pese a su éxito en la residencia que montó en ‘El Choli’ de Puerto Rico, los problemas no tardaron en llegar.

Luego del fin de la tanda de conciertos, un hombre de 84 años afirma que, su vivienda, la famosa “Casita” que aparece en el video “Debí Tirar Más Fotos” y que forma parte de la estética de la gira, fue utilizada sin un consentimiento lo que le ha provocado angustias mentales y daños emocionales.

¿Quién demanda a Bad Bunny?

El demandante es Román Carrasco Delgado, residente en el barrio Río Abajo, Humacao, Puerto Rico. Tiene 84 años, fue constructor y diseñador de la casa junto a su hermano en los años sesenta, y reclama que “La Casita” forma parte vital de su patrimonio personal.

Carrasco Delgado señala que fue contactado en noviembre de 2024 por el equipo de producción de ‘El Conejo Malo’ para permitir el uso de su vivienda en el cortometraje promocional del álbum Debí Tirar Más Fotos (DTMF). También vendió fotos y medidas tanto del interior como del exterior de la vivienda, según la demanda.

Acusaciones e indemnización

El núcleo del conflicto está en cómo se obtuvo el permiso para usar la casita y cuánto se le pagó. En los documentos legales se sostiene que, debido a su avanzada edad y falta de escolaridad, el señor firmó en la pantalla en blanco de un teléfono celular contratos que él no llegó a leer correctamente.

Se afirma que recibió dos pagos: uno por US$2,400 y otro por US$2,800, para un total de US$5,200. Sin embargo, el demandante y sus representantes estiman que ese monto está muy por debajo del valor justo por el uso de la propiedad considerando la repercusión mediática del video.

Tomando en cuenta también las ganancias que dejaron los conciertos y el merchandising vinculado a su casa, exigen cerca de 1 millón de dólares como compensación.

Además, acusa que la visita masiva de fans a su propiedad, atraídos por la visibilidad que le dio el artista, le ha causado “angustias mentales”, daños emocionales y pérdidas en su paz personal.