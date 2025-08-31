Rubén Blades llegó al 'Choli' para un baile inolvidable con Bad Bunny (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La residencia "No me quiero ir de aquí" de Bad Bunny en el Coliseo de San Juan ya era un fenómeno cultural. Pero el sábado 30 de agosto dio un giro legendario cuando el icono de la salsa Rubén Blades apareció como invitado sorpresa en el bloque final del concierto número 23.

El panameño llegó prendiendo la fiesta con una dosis cargada de sabor caribeño y clase eterna, lo que ocasionó una revolución en el conocido 'Choli', tal como ha ocurrido en cada una de las presentaciones anteriores.

Rubén Blades y su "baile inolvidable"

Blades irrumpió en escena con su impecable estilo en “Baile inolvidable”, desatando una explosión de emoción entre el público. Pero no se detuvo ahí, pues, siguió con su clásico “Amor y control”, robándose la noche con su voz y carisma intactos después de décadas de trayectoria.

El momento fue descrito como un regalo invaluable para los asistentes y un junte que nadie esperaba. En redes, los fans lo celebraron como uno de los hitos más comentados del año, consolidando la residencia de 'El conejo malo' como uno de los eventos artísticos más relevantes de 2025.

Desfile de estrellas en el 'Choli'

Desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre de 2025, el reggaetonero ha convertido cada función de su residencia en un evento épico, colmado de invitados que atraviesan generaciones y géneros musicales.

Entre los primeros en brillar en las noches iniciales estuvieron Chuwi, con su tema “WELTiTA”, y Los Pleneros de la Cresta, encargados de cerrar con su emblemática “Café con Ron” junto a la orquesta final.

RaiNao apareció en la segunda y cuarta noche mientras que Jhayco (Jhay Cortez) sumó su energía en la segunda función con temas como “No Me Conoce” y “Tarot”. La tercera fue una de las más memorables: en el escenario subieron Jowell & Randy para interpretar clásicos como “Safaera”.

Pedro Capó sorprendió con “Lo que le pasó a Hawaii”. Eladio Carrión tuvo su turno en la cuarta noche, donde hizo un medley personal junto a Bad Bunny. Para la quinta función, Mora robó el show con una versión salsa de “Una Vez”.

En esa misma velada emotiva, Kany García interpretó “Lo que le pasó a Hawaii” junto al puertorriqueño. En la sexta función, la energía siguió en alto con la presencia de Wisin, que cantó “Sácala” y “Saoco”, y de la icónica Ednita Nazario con una versión de “Lo que le pasó a Hawaii”.

La salsa también hizo su entrada con fuerza: Gilberto Santa Rosa apareció interpretando “La agarro bajando” y acompañó a Benito en “Baile inolvidable”. Además, Willy Rodríguez de Cultura Profética cantó esa misma canción en otro fin de semana.

Tokischa aportó su estilo futurista en las noches con presencia junto a Belinda y Young Miko, quien ofreció su tema “Fina”. Otros artistas también tuvieron la oportunidad de gozar y cantar en la "casa rosa".

La fiesta no terminó ahí. Figuras del mundo del entretenimiento como: LeBron James, Kylian Mbappé, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ivy Queen, Sebastián Yatra y Nicky Jam; también han disfrutado de este espectáculo que ha puesto de cabeza a Puerto Rico.