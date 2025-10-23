Influencer es víctima de estafa tras donar dinero a una buena causa

Suscríbete a nuestros canales

La creadora de contenido Karely Ruiz fue víctima de una estafa en redes sociales por ayudar a una buena causa al donar el dinero que obtuvo en su reciente combate de boxeo.

Ruiz había prometido en su cuenta de Instagram que destinaría el dinero del premio a la causa social que recibiera la mayor cantidad de 'me gusta'. Muchos se sumaron a esta causa compartiendo su historia y apoyando a otras.

Una cuenta bajo el nombre de "Luz y esperanza" capturó su atención, solicitando ayuda urgente para costear la operación y el tratamiento médico de un niño.

Conmovida por el relato, la mexicana compartió una captura de pantalla de WhatsApp confirmando la transferencia de 55 mil pesos mexicanos, equivalente a casi 3 mil dólares americanos.

"Lo prometido es deuda. Yo dije que si ganaba iba a cumplir lo de ‘más likes’ y siempre de corazón", escribió la influencer.

La estafa después de la ayuda

Tiempo más tarde, Karely Ruiz informó que había sido engañada por el usuario y todo se trató de una farsa para quitarle dinero.

"Me acaban de estafar. ¿Vieron la historia donde yo ayudé a un niño? Era una cuenta falsa y le mandé el dinero a otra persona. Por pasarme de buena onda, ¡qué coraje! Horrible”, escribió indignada la creadora de contenido.

Ante la situación y visiblemente molesta cuestionó cómo hay personas que fingen emergencias médicas para aprovecharse. "Me duele que se aprovechen de la situación y exista gente tan mala”, expresó.

Debido a este desagradable incidente, Karely Ruiz afirmó que, en el futuro, optará por proporcionar ayuda económica únicamente a fundaciones reconocidas, buscando evitar ser engañada nuevamente.