MLB: Emmanuel Clase no lanzará en Venezuela

El estelar relevista dominicano Emmanuel Clase no podrá jugar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) esta temporada, luego de que los Guardianes de Cleveland le negaran el permiso necesario debido a una investigación en curso por presuntas actividades de apuestas deportivas.

Investigación de MLB impide su debut con Tiburones de La Guaira

Clase, quien se encuentra en licencia pagada no disciplinaria desde julio, había manifestado su intención de reforzar a los Tiburones de La Guaira en la LVBP. Sin embargo, fuentes cercanas a la organización confirmaron que los Guardianes no autorizarán su participación mientras se mantenga la investigación de Grandes Ligas sobre apuestas sospechosas vinculadas a eventos del equipo.

La Major League Baseball también notificó formalmente a los Tiburones sobre la decisión, en cumplimiento del acuerdo que regula la participación de peloteros en ligas invernales fuera de su país natal. Este convenio exige la aprobación tanto del club de MLB como de la liga de origen del jugador.

Clase demanda a la liga dominicana tras ser vetado

La situación se agravó cuando la Liga Dominicana de Beisbol (LIDOM) prohibió a Clase lanzar esta temporada con las Estrellas Orientales, su equipo en República Dominicana. En respuesta, el lanzador presentó una demanda contra la liga y su presidente, Vitelio Mejía, alegando bloqueo injustificado.

Este veto motivó a Clase a buscar oportunidades en Venezuela, pero la negativa de los Guardianes frustra sus planes y lo mantiene fuera del diamante por tiempo indefinido.

Luis Ortiz también bajo investigación

El caso de Clase no es aislado. Su compañero de equipo, el lanzador Luis Ortiz, también está bajo investigación por vínculos con apuestas deportivas y fue igualmente excluido de la LIDOM. Ortiz ha iniciado acciones legales similares, lo que evidencia una creciente tensión entre jugadores y ligas caribeñas.

Sin fecha de regreso para Clase

Por ahora, no hay un calendario definido para el regreso de Emmanuel Clase al montículo. Ni la MLB, ni los Guardianes, ni el sindicato de jugadores han emitido comentarios oficiales sobre el caso, lo que mantiene en incertidumbre el futuro del cerrador dominicano.