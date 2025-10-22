Emblemática figura de “María la del Barrio” tiene su testamento listo para el día de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

Para evitar peleas por la herencia entre sus tres hijos, el emblemático actor de telenovela Eric del Castillo tiene todo planificado para el día de su muerte, incluido su testamento en donde detalla la repartición de su patrimonio.

A sus 91 años, el actor ha construido una carrera de seis décadas en cine, teatro y televisión, su nombre ha sido acreditado en dramáticos como ‘Soy tu dueña’, ‘El maleficio’ y ‘María la del barrio’.

En declaraciones retomadas por el programa ‘De Primera Mano’, Eric del Castillo afirmó que no es un hombre rico, a diferencia de lo que muchos puedan pensar por sus años en el entretenimiento mexicano.

El primer actor habló de la fortuna que logró acumular por el trabajo que hizo como actor, sin embargo, no se considera un "hombre rico" y tampoco logró "acumular" grandes riquezas.

“Ya hice una carta, una carta que la tiene mi esposa y se la va a mandar a las dos para que no haya bronca. No creo que haya bronca. La carta dice cómo piensa mi mujer que tienen que repartirse lo que tenemos cuando faltemos”, confesó.

¿Quiénes son los herederos?

Aunque se desconoce el valor de su patrimonio y los bienes que posee, adelantó que su herencia será dividida entre sus tres hijos: Ponciano, Verónica y la reconocida actriz Kate del Castillo.

Para el emblemático actor lo más importante es la unión familiar y para él dejar el testamento listo evita futuros conflictos.