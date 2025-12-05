Framber Valdez en la mira: Baltimore y Nueva York lideran la puja por el zurdo

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo dominicano Framber Valdez, ahora agente libre tras su etapa estelar con los Astros de Houston, se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado invernal. Aunque múltiples equipos han mostrado interés, la contienda parece haberse reducido a dos finalistas claros.

Fuentes cercanas a la MLB indican que Valdez ve con muy buenos ojos firmar con los Orioles de Baltimore o los Mets de Nueva York, dos franquicias con las que comparte vínculos profundos desde sus inicios en las Grandes Ligas.

Duelo de Gerencias: ¿Elías o Stearns?

La decisión del "siniestro" podría depender de las relaciones personales y profesionales que forjó en Houston:

La conexión con Baltimore: Valdez mantiene una excelente relación con Mike Elías , actual gerente general de los Orioles. Elías fue una pieza clave en la gerencia de los Astros durante el desarrollo y las primeras cuatro temporadas de Valdez en la organización. Esta familiaridad podría inclinar la balanza hacia Maryland, donde los Orioles buscan desesperadamente un as veterano para encabezar su joven rotación.

El factor Nueva York: Por otro lado, David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets, fungía como gerente general asistente en Houston cuando Valdez fue firmado como amateur. La llegada de Valdez a los Metropolitanos no solo reforzaría su pitcheo, sino que posicionaría al conjunto de Queens como un serio contendiente para destronar a los Dodgers en la lucha por el título de la Liga Nacional.

El Perfil: Más que una curva

Valdez no es solo un lanzador de momentos importantes; es una garantía de innings. Además de su devastadora curva y una recta que congela a los bateadores, Valdez es reconocido en la liga como el rey del "rodado" (ground ball). Su sinker pesado obliga a los rivales a batear por el suelo constantemente, lo que le permite salir de problemas con doble plays y economizar lanzamientos para ir profundo en los juegos.

Su capacidad para mantener la calma en situaciones de alta presión y su durabilidad lo convierten en el activo perfecto para cualquier equipo con aspiraciones de Serie Mundial.

Los Números de "La Grasa"

El dominicano llega a la agencia libre tras una sólida campaña 2025 y una trayectoria envidiable.

Estadísticas Temporada 2025 (31 Aperturas):

Récord: 13-11

Efectividad (ERA): 3.66

Ponches: 187

Boletos: 68

Desglose: Permitió 171 hits, 78 carreras limpias y solo 15 cuadrangulares (una cifra élite para un abridor).

Estadísticas de por vida: