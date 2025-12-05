Barcelona y Real Madrid quieren la cima de la Liga Española

Suscríbete a nuestros canales

La lucha por la cima de LaLiga EA Sports se intensifica en la jornada 16 con el FC Barcelona y el Real Madrid separados por solo un punto. Ambos gigantes afrontan compromisos clave este fin de semana, buscando afianzarse en la punta o dar el zarpazo al liderato.

Actualmente, los azulgranas lideran la clasificación con 37 puntos, seguido muy de cerca por la "Casa Blanca" que acumula 36 unidades. La presión es máxima, pues cualquier tropiezo podría significar un cambio en la cumbre de la Liga Española.

Los culés visitan La Cartuja

El líder, el FC Barcelona, será el primero en saltar al campo, enfrentando un duro escollo en el sur de España.

Partido Fecha Hora (Venezuela) Sede Real Betis vs. FC Barcelona Sábado 6 de diciembre 1:30 PM Estadio La Cartuja de Sevilla

El equipo azulgrana tendrá que visitar al Real Betis, un equipo tradicionalmente difícil en su feudo y que se encuentra peleando en la zona alta de la tabla (5.ª posición con 24 puntos).

La victoria es obligatoria para el Barça si quiere presionar al Madrid y mantener la diferencia. De ganar, obligaría a los "merengues" a conseguir los tres puntos al día siguiente para no quedar a cuatro unidades de distancia.

El Madrid se defiende en casa

El conjunto dirigido por Xabi Alonso jugará conociendo el resultado de su máximo rival, lo que añade un extra de presión al encuentro.

Partido Fecha Hora (Venezuela) Sede Real Madrid vs. Celta de Vigo Domingo 7 de diciembre 4:00 PM Estadio Santiago Bernabéu

El Real Madrid recibirá al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El Celta (12.ª posición con 16 puntos) ha mostrado destellos de buen juego a pesar de su posición.

El Bernabéu siempre es un factor, pero la "Casa Blanca" deberá evitar confianzas y asegurar los tres puntos ante su afición.

La tabla sigue pareja

La tabla de posiciones refleja la extrema paridad entre los dos clubes más grandes de España, con un margen de error casi nulo para ambos.

Posición Equipo Puntos Partidos jugados Diferencia de goles 1 FC Barcelona 37 15 +25 2 Real Madrid 36 15 +19

La jornada 16 promete ser un fin de semana de alta tensión, donde los resultados de sábado y domingo marcarán la pauta en la lucha por el título de liga.