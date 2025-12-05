Este país conversa con aerolíneas venezolanas para ampliar vuelos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Colombia, a través de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Cancillería de ese país, se encuentra en negociaciones con las aerolíneas venezolanas con el objetivo de ampliar la oferta de vuelos entre ambos países. Estas conversaciones se produce en medio de la tensión por el aviso de Estados Unidos sobre una "situación potencialmente peligrosa en la región", el cual generó el cierre de espacio aéreo por parte del presidente Donald Trump.

Este impulso por parte de Colombia surge justo después de que la aerolínea estatal colombiana Satena y las privadas Wingo y Copa Airlines suspendieran sus vuelos a Venezuela, alegando intermitencias en los sistemas de navegación satelital.

Cuáles aerolíneas venezolansas están en conversación

Las empresas venezolanas que conversan con Colombia son: Laser, Avior y Turpial, Las partes buscan con esta acciónfortalecer la conectividad y ofrecer más alternativas a los viajeros entre ambos países.

En este contexto de incertidumbre, incluso la aerolínea venezolana Laser, canceló sus vuelos a Madrid hasta el 8 de diciembre. De igual forma, la española Plus Ultra extendió la cancelación de sus rutas entre España y Venezuela, acatando la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía.

Crisis Aérea por Alerta de EE. UU. y Respuestas de Venezuela

Venezuela atraviesa una crisis de conectividad aérea debido a la ola de cancelaciones que siguió al aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Dicha alerta instaba a las aerolíneas a "extremar la precaución" al sobrevolar el país y el sur del Caribe, en el marco de un despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el Caribe, el cual el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta como un intento de sacarlo del poder.

Ante las suspensiones, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela respondió enérgicamente. La institución indicó que espera que Wingo y su matriz, Copa Airlines, reinicien sus vuelos en 48 horas tras reportar "intermitencias en una de las señales de navegación". Además, el Ministerio de Transporte y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales como Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, acusándolas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.