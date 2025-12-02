¡Venezuela y EEUU cierran nuevo acuerdo aéreo! Esto cambiará para los vuelos entre ambos

Suscríbete a nuestros canales

El reciente anuncio del Gobierno venezolano marcó un nuevo avance en la relación aérea con Estados Unidos. El ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, confirmó la autorización de operaciones que involucran vuelos directos entre Phoenix y Maiquetía.

El acuerdo incluye el ingreso al espacio aéreo nacional de aeronaves operadas por Eastern Airlines LLC. La ruta aprobada corresponde a Phoenix, Arizona – Maiquetía, bajo los vuelos EAL8280 y EAL8281, utilizando aviones Boeing 777-200, se trata de una conexión que había tenido actividad limitada en años recientes.

Según el ministro, las aeronaves aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía de forma periódica. La programación establecida contempla operaciones los días miércoles y viernes, un esquema que ya venía aplicándose desde semanas atrás, esta continuidad forma parte del marco de entendimiento firmado entre ambos gobiernos. Así fue el comunicado emitido: