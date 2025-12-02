Servicios

¡Venezuela y EEUU cierran nuevo acuerdo aéreo! Esto cambiará para los vuelos entre ambos

La medida responde a instrucciones emitidas por el presidente Nicolás Maduro.

Por

Jessica Molero Gómez
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 11:12 am
Aeropuerto Maiquetia
Foto: Aeropuerto Maiquetia
El reciente anuncio del Gobierno venezolano marcó un nuevo avance en la relación aérea con Estados Unidos. El ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, confirmó la autorización de operaciones que involucran vuelos directos entre Phoenix y Maiquetía

El acuerdo incluye el ingreso al espacio aéreo nacional de aeronaves operadas por Eastern Airlines LLC. La ruta aprobada corresponde a Phoenix, Arizona – Maiquetía, bajo los vuelos EAL8280 y EAL8281, utilizando aviones Boeing 777-200, se trata de una conexión que había tenido actividad limitada en años recientes.

Según el ministro, las aeronaves aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía de forma periódica. La programación establecida contempla operaciones los días miércoles y viernes, un esquema que ya venía aplicándose desde semanas atrás, esta continuidad forma parte del marco de entendimiento firmado entre ambos gobiernos. Así fue el comunicado emitido:

REPÚBLICA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular para el TRANSPORTE

COMUNICADO

La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informa que ha recibido la solicitud del Gobierno de los EE.UU. para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela.

En consecuencia, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa EASTERN AIRLINES LLC, en la ruta Phoenix, Arizona-Maiquetía, con número de vuelo EAL8280/8281, en la aeronave B777-200, matrícula N771KW (principal), N825KW (alterna), para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y administración estadounidense.

Esta autorización ha sido emitida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes internacionales de la aviación civil.

La repatriación de nuestros connacionales para reunir a la familia venezolana a través del Plan Vuelta a la Patria, continuará.

 

Martes 02 de Diciembre de 2025
Servicios