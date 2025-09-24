Dos sobrevivientes tras siniestro aéreo en Maiquetía, confirma el INAC (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad del mediodía de hoy miércoles 24 de septiembre se vio interrumpida cuando una avioneta se precipitó en la pista del aeropuerto de Maiquetía, generando gran conmoción entre pasajeros y vecinos de la zona. El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, uno de los principales puntos de conexión aérea de Venezuela.

Detalles de la aeronave y sus ocupantes

Los dos ocupantes de la aeronave fueron rescatados con vida por los equipos de respuesta rápida. Según el comunicado oficial, ambos recibieron atención médica en el sitio y se encuentran en condición estable, bajo observación para descartar posibles complicaciones.

El siniestro ocasionó la suspensión momentánea de las operaciones en Maiquetía. Bomberos aeronáuticos, personal de seguridad y equipos de rescate trabajaron para sofocar el incendio y asegurar la pista, permitiendo que las actividades se restablecieran de forma controlada.

La aeronave accidentada era utilizada para vuelos regulares hacia destinos internacionales. Entre sus rutas más frecuentes se encontraban:

Cuba

Panamá

Cancún

De acuerdo con los registros de vuelo, había realizado al menos cuatro viajes a Cuba en lo que va de 2025.

Vecinos cercanos al aeropuerto afirmaron que escucharon un estruendo que alertó a toda la comunidad. Segundos después, observaron una densa columna de humo que se elevaba desde la pista, producto del incendio que consumió la avioneta.

Aunque las investigaciones están en curso, se maneja la hipótesis de que un fuerte viento pudo haber desestabilizado la aeronave. Según los reportes, esto provocó que la avioneta quedara en contrasentido antes de que se escuchara la explosión.