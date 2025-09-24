Estados Unidos: HSBC anuncia el cambio más esperado para sus clientes y sus operaciones

Suscríbete a nuestros canales

Con un rediseño completo de su plataforma online, la actualización de HSBC busca mejorar la experiencia de los usuarios al permitir un acceso más intuitivo a las funciones bancarias, tanto en la web como en la aplicación móvil, facilitando transacciones nacionales e internacionales.

El banco implementó un diseño más amigable y ordenado, destacando la facilidad para realizar pagos en tiempo real y mover dinero globalmente. Los clientes ahora pueden gestionar sus cuentas de manera más práctica, con menús claros y opciones reorganizadas para un manejo más eficiente de sus finanzas diarias.

Entre las novedades, todas las operaciones de envío de dinero, ya sean locales o internacionales, se concentran en la categoría “transferencias”. Además, los pagos internacionales cuentan con un rastreador que permite monitorear el estado de cada operación en tiempo real, brindando mayor seguridad y transparencia a los usuarios.

HSBC introdujo un sistema optimizado para consultar el saldo corriente, acceder al número de ruta y pagar facturas directamente desde la cuenta. Este rediseño permite a los clientes tener un control más completo sobre sus movimientos financieros, reduciendo los pasos necesarios para realizar transacciones cotidianas.

Beneficios y recomendaciones para los usuarios

Con esta actualización, HSBC busca ofrecer una experiencia más segura, rápida y eficiente, adaptándose a las necesidades tecnológicas actuales.

Recomendaciones para los clientes: