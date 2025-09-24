Estados Unidos: Así será el nuevo examen de ciudadanía que todo inmigrante debe preparar

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un nuevo examen de naturalización que entrará en vigor el 17 de octubre de 2025. Este ajuste representa un desafío considerable para los inmigrantes que buscan la ciudadanía, ya que incrementa tanto el número de preguntas como la dificultad de la prueba, con el objetivo de asegurar un conocimiento sólido sobre la historia y el gobierno estadounidense.

Diferencias clave en el nuevo examen

Las modificaciones principales incluyen:

128 preguntas en total, frente a las 100 anteriores.

Durante la entrevista, el oficial del USCIS hará 20 preguntas, en lugar de 10.

Se requiere responder correctamente 12 de 20 preguntas para aprobar, comparado con las 6 respuestas correctas que se exigían antes.

Estos cambios buscan evaluar de manera más completa el dominio del idioma inglés y la comprensión cívica de los solicitantes.

Fecha de entrada en vigor y aplicabilidad

El examen actualizado se aplicará a todos los solicitantes que presenten su Formulario N-400 a partir del 17 de octubre de 2025. Los que hayan entregado la solicitud antes de esa fecha continuarán con el examen anterior de 2008, permitiendo así un período de preparación para quienes enfrentarán la nueva versión.

El USCIS mantiene una excepción para los solicitantes de 65 años o más con al menos 20 años de residencia legal (“regla 65/20”). Para ellos, el examen es más sencillo:

10 preguntas de un conjunto especial de 20.

Se requiere responder correctamente 6 preguntas para aprobar.

Este ajuste reconoce las posibles dificultades de los solicitantes mayores, sin comprometer la integridad del proceso de naturalización.

Consejos para prepararse

Los expertos recomiendan: