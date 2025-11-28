MLB: Dodgers planea cambiar a una estrella para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles tiene uno de los mejores roster de los últimos 10 años en Grandes Ligas. Los angelinos están bien armados entre ofensiva y un pitcheo, pero tienen una necesidad clara. De hecho, estarían pensando cambiar a una de sus grandes estrellas antes del Opening Day.

Dodgers cuenta con la siguiente rotación: Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani, Emmet Sheehan y Roki Sasaki. En ese contexto, hay uno de sus grandes estrellas lanzadores que sería el eslabón débil; uno por el que se irían de lleno a buscar un cambio para reforzar el bullpen.

Desde Los Ángeles se cree que Tyler Glasnow es el candidato más probable a un cambio. La idea es reforzar el bullpen con piezas importantes de cara a defender el título de Serie Mundial en 2026. Su desempeño aunque ha sido importante, las lesiones han mermado su tiempo de juego.

¿Por qué Tyler Glasnow es el más indicado para un cambio por Dodgers de Los Ángeles?

Tyler Glasnow ha sido efectivo en temporada regular, pero su historial de lesiones y rendimiento discreto en postemporada lo convierten en candidato lógico a cambio. En dos campañas solo ha lanzado 40 juegos, lo que limita su confiabilidad como abridor principal ubicándolo como pieza intercambiable sin afectar la rotación.

Con un contrato de 136 millones por cinco años, mover a Glasnow permitiría a los Dodgers de Los Ángeles a liberar espacio salarial y adquirir relevistas que refuercen el bullpen. La profundidad de la rotación les da margen para negociar, el contexto competitivo exige ajustes para sostener el ritmo ganador.

Números de Tyler Glasnow en su carrera

Tyler durante su carrera ha sido afectado por las lesiones a tal grado que no ha superado registros lógicos. En 10 años en MLB, solo 3 veces ha superado los 100 innings en una temporada; no tiene 1.000 ponches ni 50 victorias en su carrera, registros que deberían ser alcanzables en 10 temporadas.

Números de Glasnow en MLB:

- 167 juegos, 128 aperturas, 754.0 entradas, 575 hits, 313 carreras limpias, 94 jonrones, 290 boletos, 952 ponches, 1.14 WHIP