MLB: Fanáticos de Los Angeles Dodgers piden a Miguel Rojas para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Rojas se robó las miradas en el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, donde Los Angeles Dodgers se consagraron como campeones de las Grandes Ligas sobre Toronto Blue Jays. El pelotero venezolano apareció como héroe inesperado con jonrón y jugada clave en el noveno inning para mantener con vida a su equipo desde el Rogers Centre.

Antes de ese partido, 'Miggy Ro' también lució con una intervención clave para trasladar el 'Clásico de Otoño' a un séptimo y decisivo encuentro. Además de eso, el campocorto destacó con jugadas importantes que ayudaron en el éxito de la franquicia angelina.

Los fanáticos de los Dodgers han dejado claro que su deseo para la temporada 2026 es que Miguel Rojas siga siendo parte del equipo. En una reciente encuesta realizada a principio de mes, un impresionante 91,2% de los aficionados votaron a favor de que el infielder venezolano regrese para continuar su carrera en Los Ángeles, de acuerdo con Dodgers Nation.

Fanáticos piden continuidad de Miguel Rojas en Los Angeles

Antes de convertirse en héroe en la Serie Mundial 2025, el experimentado utility había confirmado que la venidera campaña en las Grandes Ligas será la última como jugador activo, por lo que podría terminar su trayectoria en MLB con la organización de la Liga Nacional.

El respaldo de los fanáticos también pone de manifiesto el impacto positivo que ha tenido el pelotero venezolano desde su llegada a los Dodgers. Con su versatilidad en el campo y su liderazgo, ha demostrado ser un activo invaluable para el equipo, no solo con su bate, sino también con su defensa.