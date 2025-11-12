Fanático que atrapó jonrón de Miguel Rojas en Juego 7 pide millones de dólares para devolverla

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Dodgers tuvo a diferentes protagonistas en el Juego 7 de la Serie Mundial con Yoshinobu Yamamoto cerrando el partido y consolidándose como MVP de la final y el jonrón de Will Smith para sentenciar el back-to-back de la franquicia. Asimismo, Miguel Rojas también resalta entre los héroes con el cuadrangular para igualar el encuentro en la novena entrada.

Contra todo pronóstico, el pelotero venezolano fue el responsable de darle vida a los angelinos con una soberbia conexión por el jardín izquierdo del Rogers Centre. Además de ese bambinazo, el utility tuvo una importante intervención en la parte baja de ese capítulo para llevar el compromiso a entradas extras.

Precisamente el cuadrangular del campocorto fue capturado por un Padre e hijo, que curiosamente también se quedaron con el cañonazo fulminante del receptor de Los Angeles Dodgers. Ambos aficionados están pidiendo una cifra de 2.5 millones de dólares a cambio de devolver las pelotas a las Grandes Ligas o a las mencionadas figuras que conectaron los vuelacercas.

Piden millones de dólares por el jonrón de Miguel Rojas

Los fanáticos reconocen que ambos jonrones representan un momento histórico para la franquicia angelina, por lo que no han perdido tiempo en buscar recompensas tras atrapar estos cuadrangulares en un Juego 7 de la Serie Mundial.

El gesto de los aficionados ha generado un gran debate, pues mientras algunos lo ven como una jugada audaz para obtener una suma considerable de dinero, otros consideran que se trata de una forma poco ética de aprovecharse de un momento único en el deporte. Las pelotas de jonrón, especialmente en una Serie Mundial, suelen ser consideradas piezas valiosas para los coleccionistas o incluso para los propios jugadores.