MLB: Pat Murphy repite como Mánager del Año en la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas ha consagrado nuevamente a Pat Murphy como el Manager del Año en la Liga Nacional, un reconocimiento que reafirma su impacto transformador en los Cerveceros de Milwaukee. Con 27 de los 30 votos al primer lugar, Murphy superó ampliamente a Terry Francona (Rojos) y Rob Thomson (Phillies), quienes completaron el podio de finalistas.

Murphy se convierte en apenas el tercer estratega en la historia en ganar el premio en temporadas consecutivas desde 1983, uniéndose a leyendas como Bobby Cox y Kevin Cash.

Una campaña de 97 victorias

Los Cerveceris finalizaron la temporada regular con 97 triunfos, la mejor marca de toda la MLB en 2025. Lo más notable es que lo hicieron sin grandes adquisiciones en la temporada muerta, apostando por la continuidad, el desarrollo interno y la ejecución precisa de Murphy.

El equipo dominó la División Central de la Liga Nacional por tercer año consecutivo, mostrando consistencia en todas las facetas del juego: pitcheo profundo, defensa sólida y una ofensiva oportunista. Murphy logró maximizar el talento disponible, incluso ante la ausencia de figuras estelares, lo que refuerza su perfil como un estratega de élite.

A sus 66 años, Pat Murphy ha demostrado que la experiencia y la visión pueden superar las expectativas. Su estilo de dirección, basado en la confianza y la preparación, ha sido clave para mantener la cohesión de un grupo que ha enfrentado lesiones y presión mediática.

Desde su llegada en 2023, tras la sorpresiva salida de Craig Counsell, Murphy ha guiado a Milwaukee a dos títulos divisionales y ahora a dos premios consecutivos como Manager del Año. Su trayectoria previa como coach desde 2016 y su breve paso como manager interino en San Diego en 2015 le dieron las herramientas para asumir el reto con madurez y ambición.

La repetición del galardón no solo enaltece a Pat Murphy, sino que coloca a los Cerveceros en el mapa como una franquicia modelo en cuanto a gestión deportiva. En una era donde la analítica y las decisiones de oficina dominan el juego, Murphy ha sabido equilibrar la data con la intuición, ganándose el respeto de jugadores, directivos y periodistas.