MLB: Bravos de Atlanta toman una decisión sobre el futuro de Eduardo Pérez

Todavía queda un largo camino para que la MLB levante el telón de la temporada 2026. Pero mientras ese día llega, los equipos no paran de trabajar desde sus oficinas para finiquitar los contratos de peloteros o managers. Uno de esos casos son los Bravos de Atlanta, que tras anunciar a su nuevo timonel aprovecharon para también decidir el futuro de Eduardo Pérez.

Como muchos saben, el dirigente venezolano cuenta con un largo historial con el conjunto de Atlanta, ya sea como pelotero o coach. Y es que luego de la salida del estratega Brian Snitker al término de la zafra 2025, algunos apuntaron que él pudo asumir las riendas del equipo para el próximo año.

Sin embargo, la decisión de la organización fue otra, con Walt Weiss como el elegido, y tras ello terminaron de armar a su staff técnico. Fue entonces cuando anunciaron que Eduardo Pérez permanecerá en Atlanta y se mantendrá en su rol de coach de Grandes Ligas.

Otra temporada en Atlanta para Eduardo Pérez

Vale recordar que Eduardo Pérez ha ocupado múltiples roles en el cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta desde el 2007. Exceptuando unos pocos años jugando para Cleveland y los Cerveceros, el instructor ha estado dentro de la organización de Atlanta desde que firmó como agente libre internacional en 1986.

Ahora, tanto el venezolano como el coach de bateo Tim Hyers serán los únicos sobrevivientes del último staff técnico del equipo para Walt Weiss. Con este movimiento, la organización pretende rodear a su nuevo manager con hombres que conocen muy bien la casa, a los peloteros y que saben a la perfección cómo se maneja todo internamente.

