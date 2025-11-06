LVBP: ¿Cuáles fueron las razones de Magallanes para despedir a Eduardo Pérez?

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes se convirtió en el primer equipo en perder la paciencia con su manager tras destituir a Eduardo Pérez a menos de un mes de que comenzaran las acciones en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Después de la barrida en Valencia ante Bravos de Margarita, 'La Nave' comunicó en sus redes sociales el despido del coach zuliano, quien no pudo completar ni cuatro semanas como mandamás de la franquicia eléctrica en la vigente campaña de la pelota criolla.

Eduardo Pérez terminó su pasó con los bucaneros, sin pena ni gloria en un total de 72 encuentros (34-38) al frente del equipo. Tras sufrir la derrota (10x4) en la jornada de este miércoles 5 de noviembre ante los insulares, la organización se hundió en el fondo de la tabla de clasificación con marca de cinco victorias y 11 reveses. Con la destitución del entrenador, Mario Lissón tomará las riendas del equipo de manera interina por lo que resta de zafra.

Razones que llevaron al despido de Eduardo Pérez

Magallanes fue uno de los mejores que se movieron durante la temporada baja en cuanto a sus refuerzos, desempeño que trasladaron en plena participación con la firma de Andrelton Simmons, uno de los importados de mayor renombre que ha llegado al béisbol venezolano.

Entre las principales razones de la destitución es su posición en la tabla. Luego de casi cuatro semanas jugadas en la temporada 2025-26, la novena carabobeña ha pasado más tiempo en el último lugar, que en puestos de clasificación. Bajo la tutela de Pérez, los Navegantes presentan récord negativo tanto en casa (3-5) como de visitante (2-6).

Aunque han tenido el mejor pitcheo del certamen con una efectividad de 3.85, siendo el único por debajo de los 4.00, Magallanes se encuentra en el sótano en bateo colectivo (.232), y defensa con .967 y 20 errores en 16 partidos, estadísticas que están comprometiendo desde temprano a la novena a una posible participación en el Round Robin.