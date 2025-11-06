LVBP: Los Navegantes del Magallanes despiden a Eduardo Pérez

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes anunciaron en la madrugada de este jueves 06 de noviembre, que Eduardo Pérez no continúa como manager del equipo por lo que resta de temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

La información fue anunciada a través de un comunicado publicado en las redes sociales del equipo, en el que la organización confirma un "mutuo acuerdo". Su lugar será tomado de manera interina por Mario Lisson, quien fungía como Coach de Banca de la organización. Directiva y gerencia del equipo agradecieron públicamente a Pérez por su entrega y profesionalismo mientras defendió el uniforme de La Nave.

Al momento del anuncio, la Nave Turca se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con registro de 5 victorias y 11 derrotas.