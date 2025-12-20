Clara Vegas comienza con sus retoques estéticos para Miss Universo 2026

Suscríbete a nuestros canales

En el 2026 Clara Vegas Goetz tendrá la responsabilidad de buscar la octava corona de Miss Universo en Puerto Rico. La joven desde ya se encuentra enfocada en hacerlo excelente, realizándose su primer retoque.

Retoque de Clara para Miss Universo

A través de su perfil de TikTok la popular Shorty, posteó un video trabajando en la sonrisa que mostrará ante el universo.

La explosiva rubia de 23 años, tendrá por un tiempo ortodoncia para mejorar los dientes y mordida.

La modelo y actriz mostró cada momento del proceso dental, con un especialista que aún no ha revelado, encargado de darle ese toque único a su sonrisa.

“Esos dientes van a quedar perfecto, wow que emoción jajajaja”, escribió la belleza en el clip, mostrando estar totalmente de acuerdo con el retoque para lo que será la justa universal.

Seguidores llenaron de comentarios la publicación, por ver el enfoque y entrega que tiene la criolla en su imagen.

Otros arreglos

Vegas ha repetido en diversas entrevistas sentirse totalmente cómoda con su aspecto y que no busca realizarse diversos procedimientos para agradar. Fue muy sincera en comentar que pensará muy bien junto a su equipo de preparación, para tomar las mejores decisiones de su imagen.

“Mi nariz no me la voy a tocar, No se preocupen, tengo un perfil distinto y mucha gente dicen que me lo tengo que operar, no me lo voy a cambiar porque es especial para mí y creo que cambiarse la nariz, sería cambiarme la cara entera”, dijo en un video también posteado en TikTok.