Patricia Poleo opina del triunfo de Clara Vegas, como Miss Venezuela 2025

La periodista de investigación fue muy clara en hablar de la naturalidad y esencia de la joven de 23 años 

Por

Elvis González
Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 10:46 am
Patricia Poleo y Clara Vegas / Cortesía
Le periodista venezolana Patricia Poleo comentó en su programa “Factores del poder”, del triunfo de Clara Vegas Goetz, como Miss Venezuela Universo 2025. La modelo y actriz, que ha encantado por su personalidad, es del agrado de la comunicadora, quien le expresó bonitas.

Patricia: “Una reina diferente”

Poleo en la compañía de su hija Germania, comentó que Clara es una mujer que representa a las mujeres venezolanas de hoy, en especial por la decisión por participar sin operaciones y natural.

Además, resaltó que Vegas viene de una generación que se ha preparada en el exterior, para dar una excelente representación de la venezolana fuerte, estudiada y con muchas cualidades para ganar el Miss Universo 2026, a celebrarse en Puerto Rico.

“Es impresionante verla como ganó sin haberse operado los senos, no se operó nada, corrigió algunas cosas. Corrigió lo que debía con maquillaje, no con cirugía. No sé si lo hará para el Miss Universo”, dijo.

Patricia habla de error de clara

En este sentido, destacó el pequeño error que cometió la joven de 23 años en la respuesta final de Miss Venezuela, cuando dijo “Inspiranza”, palabra no admitida en la Real Academia Española (RAE).

Aunque, la palabra ha causado gran controversia en las redes, para Poleo significa esperanza y paz.  

“La palabra inspiranza me encanta, le quedó bellísimo”, aseveró.

Desde que la joven se coronó como la mujer más bella del país, ha recibido gran aceptación del público por su belleza de muñeca Barbie, estilo y avasallante personalidad, que llena todos los lugares a donde va.

