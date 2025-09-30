Patricia Poleo se casó en Miami ¿Quién es el hombre?

Suscríbete a nuestros canales

La periodista venezolana Patricia Poleo, vive momentos de mucho amor, al contraer nupcias en Miami, Florida. A través de Instagram la criolla confirmó la noticia con un vídeo realizando su entrada triunfal a la iglesia.

Detalles del amor

Entre religiosos y amigos cercanos, Poleo selló su amor frente a Dios, con un hombre de quien no se conocen muchos detalles y la historia de amor con la criolla, que lleva años radicada en Estados Unidos.

La actriz Marian Valero, fue una de las asistentes a la bonita ceremonia, ayudando a Patricia con el largo velo que llevó. Además, en el vídeo se aprecia la emoción y enorme sonrisa en su cara de la conductora por vivir un momento único, para toda mujer como llegar al altar.

Según la periodista de investigación la boda se realizó el sábado 27 de septiembre y que todos los detalles del mágico momento los estará contando próximamente.

“El sábado me casé por la Iglesia. Fue en la parroquia Saint Katharine Drexel. Fue una boda hermosa cuyos detalles les contaré esta semana. Le doy gracias a Dios por todo lo vivido”, escribió en su perfil de la camarita.

¿Quién es el hombre?

El caballero es un venezolano llamado Daniel Contreras, economista de negocios y maratonista.

El ahora esposo de la caraqueña nacida el 8 de noviembre de 1965, utiliza su perfil de Instagram para compartir imágenes y videos de sus actividades al aire libre.