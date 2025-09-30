¿Cuánto cuesta ver el Dodgers vs Reds en Los Ángeles?

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de los playoffs de la MLB ha desatado una notable especulación en el mercado de boletos para el Dodger Stadium.

Un mapa de precios muestra la vertiginosa dinámica de la demanda, con precios que abarcan un espectro que va desde una entrada asequible en las zonas más altas hasta sumas de cuatro dígitos para asegurar un asiento de lujo detrás del home plate.

De 41 a más de 2.000 Dólares: la geografía del precio

-Entradas de acceso (La opción más barata): Para los aficionados con un presupuesto ajustado, aún es posible encontrar entradas en las secciones superiores del estadio (reserve o top deck) por un precio de entrada que comienza alrededor de los 41 a 48 dólares (incluyendo cargos en algunos marketplaces).

-Zona media y cercana: Las secciones intermedias del estadio muestran un rango de precios que oscila entre los 60 y 150 dólares, brindando una mejor perspectiva del juego sin el costo de las zonas premium.

-Asientos premium y de lujo: Como es habitual en la postemporada, la cercanía al terreno de juego se paga con creces. El mapa revela precios que se elevan rápidamente, alcanzando:$292, $397 y hasta $846 para asientos en las primeras filas de los niveles inferiores.

El punto más álgido se sitúa directamente detrás del plato o en las zonas más exclusivas del dugout, donde el costo puede superar los $1,900 e incluso los $2,003 dólares por asiento.