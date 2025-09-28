Shohei Ohtani establece nuevo récord personal y de los Dodgers en jonrones en una temporada

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, disparó este jueves el quincuagésimo quinto (55) jonrón de la temporada 2025, con el que supera e impone una nueva marca personal y de organización en cuanto a batazos de larga distancia se refiere.

El nipón disparó 54 jonrones en la temporada anterior y estableció un nuevo registro para un jugador de los Dodgers, quienes no habían tenido una temporada de 50 jonrones antes de que Ohtani alcanzara la marca por primera vez la temporada pasada.

Antes de eso, los 49 jonrones de Shawn Green en 2001 habían sido el récord de la franquicia durante 23 años.

El jonrón récord le dio a Shohei Ohtani 109 jonrones como Dodger, empatando a Alex Rodríguez (Rangers, 2001-02) con el segundo total más alto en las primeras dos temporadas de un jugador con una franquicia, según Elias Sports Bureau. Babe Ruth se mantiene en la cima de esta lista por ahora, con 113 en sus dos primeras temporadas con los Yankees (1920-21).

El batazo de Shohei Ohtani

El jugador de dos vías llegó al plato en la alta de la séptima entrada para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo de los Marineros de Seattle, Gabe Speier. Para ese momento el compromiso se encontraba cinco (5) carreras por cero (0) a favor del conjunto visitante.

Con dos outs en la pizarra y en cuenta de cero malas dos buenas, Speier lanzó una recta de unas 95 millas por hora alta en la zona de strike, pitcheo que Ohtani no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Shohei Ohtani tuvo una velocidad de salida de 109.5 millas por hora y recorrió 412 pies de distancia.

Sus números

Shohei Ohtani se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, segunda con el conjunto de California. El jugador de dos vías tiene un promedio vitalicio de .282, con 1050 hits, 280 jonrones y 669 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .282/.392/.622 (Avg/Obp/Slg); en 611 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 172 imparables, 55 cuadrangulares, anotado 146 e impulsado 102. Ha recibido 109 boletos y se ha ponchado en 187 ocasiones.