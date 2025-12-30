El fútbol mundial pone la mira en Dubái: Sede confirmada para los Premios "The Best" 2026

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que consolida al Medio Oriente como el nuevo epicentro de los grandes eventos deportivos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció oficialmente que la ceremonia de los premios The Best 2026 se llevará a cabo en la ciudad de Dubái.

El anuncio se produjo este lunes durante la jornada inaugural de la "World Sports Summit", una cumbre que reúne a los líderes y tomadores de decisiones más influyentes del deporte global. Infantino, acompañado por autoridades locales como el Jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, confirmó que la FIFA ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Consejo de Deportes de Dubái para sellar esta alianza estratégica.

"Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero", declaró Infantino durante su intervención titulada The Next 90 Minutes.

Un acuerdo estratégico y multianual

A partir de 2026, la gala no será solo una entrega de trofeos, sino que buscará transformarse en un festival de innovación futbolística. Según los detalles revelados en la cumbre:

Sede de élite: Dubái sucede a Doha (Catar), donde se celebró la edición de 2025 hace apenas unas semanas.

Votación democrática: Se mantendrá el sistema de elección que integra los votos de capitanes y seleccionadores nacionales, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo.

Impacto global: El objetivo es posicionar a Dubái como el eje de una nueva plataforma anual que reconozca no solo el desempeño en el campo, sino también el impacto social y tecnológico en el fútbol.

Tras los pasos de Dembélé y Bonmatí

La noticia llega en un momento de gran expectativa tras los resultados de la edición 2025 celebrada en Doha el pasado 16 de diciembre. En aquella ocasión, el francés Ousmane Dembélé (PSG) rompió los pronósticos al coronarse como el Mejor Jugador del Año, mientras que la española Aitana Bonmatí (FC Barcelona) hizo historia al conseguir su tercer galardón consecutivo.

Para 2026, las miradas ya están puestas en figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quienes perfilan como los grandes candidatos a protagonizar la alfombra roja en tierras emiratíes.

La ciudad ya es anfitriona de los Globe Soccer Awards, pero la llegada de la gala oficial de la FIFA eleva su estatus a la máxima categoría del protocolo deportivo internacional.