Premios The Best de la FIFA: Así quedó la premiación 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Premios The Best son la gala anual organizada por la FIFA para reconocer a los mejores futbolistas, entrenadores y arqueros del mundo en cada temporada. Nacieron en 2016 tras la separación del Balón de Oro, con el objetivo de crear un sistema propio de votación que combine aficionados, capitanes, seleccionadores y prensa especializada.

El evento distingue rendimiento individual, impacto competitivo y regularidad, premiando tanto logros colectivos como actuaciones decisivas. Además de los galardones principales, incluye categorías como mejor afición, juego limpio y el Premio Puskás al mejor gol. Con el tiempo, The Best se consolidó como una referencia global en el ecosistema del fútbol profesional.

Ganadores del Premio The Best 2025

Ousmane Dembélé - PSG: Jugador The Best del fútbol masculino

Aitana Bonmati - Barcelona: Jugador The Best del fútbol femenino

Equipo Masculino del año

Gianliugi Donnaruma - Manchester City

Achraf Hakimi - PSG

William Pacho - PSG

Virgil Van Dijk - Liverpool

Nuno Mendes - PSG

Cole Palmer - Chelsea

Jude Bellingham - Real Madrid

Vitinha - PSG

Pedri - Barcelona

Lamine Yamal - Barcelona

Ousmane Dembelé - PSG

Luis Enrique - PSG: Entrenador del Año fútbol masculino



Equipo de fútbol femenino del año

Hannah Hampton - Inglaterra

Lucy Bronze - Inglaterra

Leah Williamson - Inglaterra

Irene Paredes - España

Ona Batlle - España

Aitana Bonmati - España

Patricia Guijarro - España

Claudia - Pina - España

Mariona Caldentey - España

Alessia Russo - Inglaterra

Alexia Putellas - España

Sarina Wiegman - Inglaterra: Entrenadora del año fútbol femenino

Gianluigi Donnarumma - Manchester city: Mejor portero del año

Hannah Hampton - Chelsea: Mejor portera del año

Afición del Zakho SC - Irak: Mejor afición del año

La hinchada del club iraquí se volvió noticia global cuando, previo al duelo de la Liga de las Estrellas ante Al‑Hudood el 13 de mayo, arrojó miles de peluches al terreno. Los juguetes fueron retirados antes del inicio del partido y posteriormente entregados a niños que enfrentan problemas de salud.

Dr. Andreas Harlass-Neuking: Premio Fair Play del año

Andreas Harlass‑Neuking fue alertado por los propios jugadores de un desplome de un afición. El Doctor se dirigió de inmediato hacia la grada local, donde saltó una barrera para asistir al aficionado. El médico, con amplia experiencia, comprobó además que el seguidor del Magdeburgo estuviera estable antes de autorizar su traslado a un hospital cercano.

Lizbeth Ovalle - Tigres UNAM: Gol del año en el fútbol femenino

Santiago Montiel - Independiente: Gol del año en el fútbol masculino