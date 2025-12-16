Fútbol Internacional

Premios The Best de la FIFA: Así quedó la premiación 2025

Por

Jeferson Palacin
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 12:18 pm
Premios The Best de la FIFA: Así quedó la premiación 2025
Premios The Best - 2025 - Meridiano
Suscríbete a nuestros canales

Los Premios The Best son la gala anual organizada por la FIFA para reconocer a los mejores futbolistas, entrenadores y arqueros del mundo en cada temporada. Nacieron en 2016 tras la separación del Balón de Oro, con el objetivo de crear un sistema propio de votación que combine aficionados, capitanes, seleccionadores y prensa especializada.

NOTAS RELACIONADAS

El evento distingue rendimiento individual, impacto competitivo y regularidad, premiando tanto logros colectivos como actuaciones decisivas. Además de los galardones principales, incluye categorías como mejor afición, juego limpio y el Premio Puskás al mejor gol. Con el tiempo, The Best se consolidó como una referencia global en el ecosistema del fútbol profesional.

Ganadores del Premio The Best 2025

Ousmane Dembélé - PSG: Jugador The Best del fútbol masculino

Aitana Bonmati - Barcelona: Jugador The Best del fútbol femenino

Equipo Masculino del año

  • Gianliugi Donnaruma - Manchester City
  • Achraf Hakimi - PSG 
  • William Pacho - PSG
  • Virgil Van Dijk - Liverpool 
  • Nuno Mendes - PSG 
  • Cole Palmer - Chelsea 
  • Jude Bellingham - Real Madrid
  • Vitinha - PSG 
  • Pedri - Barcelona
  • Lamine Yamal - Barcelona
  • Ousmane Dembelé - PSG

Luis Enrique - PSG: Entrenador del Año fútbol masculino


Equipo de fútbol femenino del año

 

  • Hannah Hampton - Inglaterra
  • Lucy Bronze - Inglaterra
  • Leah Williamson - Inglaterra
  • Irene Paredes - España
  • Ona Batlle - España
  • Aitana Bonmati - España
  • Patricia Guijarro - España
  • Claudia - Pina - España
  • Mariona Caldentey - España
  • Alessia Russo - Inglaterra
  • Alexia Putellas - España

Sarina Wiegman - Inglaterra: Entrenadora del año fútbol femenino 

Gianluigi Donnarumma - Manchester city: Mejor portero del año 

Hannah Hampton - Chelsea: Mejor portera del año 

Afición del Zakho SC - Irak: Mejor afición del año

La hinchada del club iraquí se volvió noticia global cuando, previo al duelo de la Liga de las Estrellas ante Al‑Hudood el 13 de mayo, arrojó miles de peluches al terreno. Los juguetes fueron retirados antes del inicio del partido y posteriormente entregados a niños que enfrentan problemas de salud.

Dr. Andreas Harlass-Neuking: Premio Fair Play del año

Andreas Harlass‑Neuking fue alertado por los propios jugadores de un desplome de un afición. El Doctor se dirigió de inmediato hacia la grada local, donde saltó una barrera para asistir al aficionado. El médico, con amplia experiencia, comprobó además que el seguidor del Magdeburgo estuviera estable antes de autorizar su traslado a un hospital cercano.

Lizbeth Ovalle - Tigres UNAM: Gol del año en el fútbol femenino

Santiago Montiel - Independiente: Gol del año en el fútbol masculino

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Kylian Mbappé PSG Hipismo Entrenador
Martes 16 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol