Diseñador venezolano vistió a conductora para los Premios Oscar 2026

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La noche de los Oscar 2026 hizo que los diseñadores hicieran gala de sus mejores creaciones para actrices, modelos, presentadoras e invitadas. Fue el caso del venezolano Douglas Tapia, quien realizó un llamativo traje para la conductora Stacy Ike.

Talento venezolano en los Oscar

El zuliano posteó en redes sociales el diseño que realizó, teniendo como punto focal el blanco y negro en una vaporosa falda, que le dio un toque clásico y elegante a Stacy.

La mujer estuvo en la red carpet con las estrellas más importante de la meca del cine.

Ike llevó con mucha clase el traje, que acompañó con el cabello recogido, maquillaje suave y pequeños accesorios como guantes negros.

“Vestir para los Oscar es una meta cumplida basada en la dedicación, pasión y arte de cada una de mis piezas. Feliz de por estar aquí”, escribió el diseñador en su perfil de Instagram.

Para Tapia fue un regalo mágico el poder vestir a una figura destacada para la ceremonia, siempre representando a Venezuela y los latinos.

Douglas en las ceremonias más importantes

El criollo es un experto en adornar las figuras las mujeres más destacadas de la animación, música y actuación hispana como Lourdes Stephen, Gaby Spanic, Jacky Bracamontes, Gaby Espino y Chiqui Delgado.

Además, de su trabajo exquisito para la pasarela más importante del país, el Miss Venezuela.