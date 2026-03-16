Michael B. Jordan festejó su premio Oscar en un restaurante de hamburguesas

Suscríbete a nuestros canales

Una gran muestra de humildad y felicidad mostró el actor estadounidense Michael B. Jordan, ganador del Oscar como Mejor Actor. Y es que, tras la victoria en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el protagonista de “Sinners”, se fue a festejar en un popular restaurante de hamburguesas.

Un momento único para Michael

En el internet corren imágenes del momento que el artista de 39 años estaba ordenando, portando el elegante traje negro con el cual recogió la estatuilla dorada.

Los trabajadores de la cadena In-N-Out Burge quedaron impresionados al verlo, ya que el estadounidense iba camino al after party que organizó la popular revista Vanity Fair.

Michael se muestra en el clip con cara de gran emoción por un importante logro en su carrera en la meca de Hollywood. Recordemos que el artista fue parte de la popular película “Pantera Negra”, en 2018.

Los responsables de atender a Jordan no dudaron en pedirle fotos, videos y autógrafos, para luego darle su orden de hamburguesas, papas y bebida.

En la película “Sinners”, el actor realizó doble personaje, dos hermanos gemelos llamados Smoke y Stack.

Michael sensible

En el discurso ganador el nacido en Los Ángeles, California, se mostró muy sentido y emocionado por las referencias que tuvo de hombres negros en la industria de Hollywood, siendo ahora parte de ese grupo de ganadores.

“Estoy aquí gracias a las personas que me procedieron como Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx y Will Smith. Estar ahora entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis antepasados, entre mis compañeros, es increíble”, expresó.

Agradeció a su familia y a las personas que siempre apostaron para que despegara su carrera en la meca del cine.