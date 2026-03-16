Clásico Mundial: Cervelli cambia a última hora a su abridor ante Venezuela

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Cambio de planes a última hora. Luego de haber anunciado al derecho Michael Lorenzen como abridor de Italia, el manager Francisco Cervelli ha decidido cambiar sus planes, y ahora será el también derecho Aaron Nola, lanzador de los Phillies de Filadelfia, quien se encargará de subir a la lomita en el duelo ante la selección criolla.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Daniel Álvarez-Montes, quien además añade que este movimiento es meramente estratégico. Incluso, existen posibilidades de que el plan de los italianos sea abrir con Nola, y que releve de inmediato Michael Lorenzen, para ir con toda la carne en el asador en lo que al pitcheo se refiere.

Aaron Nola va contra Venezuela

Esta será la segunda apertura de Aaron Nola en el presente Clásico Mundial de Beisbol, luego de haber logrado una excelente salida en el último duelo de la fase de grupos, cuando silenció a la ofensiva de México de muy buena manera.

En dicho compromiso, el diestro lanzó cinco entradas de excelente nivel, en las que permitió tan solo cuatro imparables y un boleto, además de sumar cinco ponches, que lo ayudaron a no recibir ni una sola carrera en todo el duelo.

Ahora, Aaron Nola tendrá la responsabilidad de enfrentar a la toletería de Venezuela, que viene inspirada luego de haber anotado nada más y nada menos que ocho carreras ante el temible equipo de Japón. Un reto que no será sencillo para Venezuela, pero que será todavía más complicado para Nola, quien viene de su peor año en las Grandes Ligas.