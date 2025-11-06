¡La FIFA lo revela! Conoce a los nominados al premio The Best

La FIFA ha revelado las listas de nominados para los prestigiosos Premios The Best FIFA 2025, que reconocen a los mejores en el fútbol masculino y femenino. El período de evaluación para los nominados abarcó desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025.
El proceso de votación, en el que participan entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados registrados en FIFA.com, comenzó hoy y se extenderá hasta el 28 de noviembre. El ganador se revelará
Premio The Best al jugador de la FIFA
Una lista de 11 futbolistas aspira al galardón que distingue al mejor jugador masculino del año. La lista incluye una mezcla de estrellas consagradas y jóvenes talentos:
Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Francia - Paris Saint-Germain, PSG)
Achraf Hakimi (Marruecos - Paris Saint-Germain, PSG)
Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich)
Nuno Mendes (Portugal - Paris Saint-Germain, PSG)
Cole Palmer (Inglaterra - Chelsea)
Pedri González (España - FC Barcelona)
Raphinha (Brasil - FC Barcelona)
Mohamed Salah (Egipto - Liverpool)
Vitinha (Portugal - Paris Saint-Germain, PSG)
Lamine Yamal (España - FC Barcelona)
The Best Jugadora de la FIFA
El fútbol femenino está representado por 17 candidatas, con una fuerte presencia de jugadoras españolas, reflejando el éxito del fútbol en dicho país:
Sandy Baltimore (Francia y Chelsea)
Nathalie Björn (Suecia y Chelsea)
Aitana Bonmatí (España y Barcelona)
Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
Mariona Caldentey (España y Arsenal)
Temwa Chawinga (Malaui y Kansas City Current)
Kadidiatou Diani (Francia y Olympique de Lyon)
Melchie Dumornay (Haití y Olympique de Lyon)
Patri Guijarro (España y Barcelona)
Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique de Lyon)
Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)
Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
Clàudia Pina (España y Barcelona)
Alexia Putellas (España y Barcelona)
Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)
Premios The Best a los Entrenadores
Entrenador del masculino
Mikel Arteta (Arsenal), Javier Aguirre (México), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal), Arne Slot (Liverpool)
Entrenador del femenino
Sonia Bompastor, Jonatan Giráldez, Seb Hines, Renee Slegers, Sarina Wiegman
Otros galardones
Cabe destacar, que la ceremonia también incluye:
Premio Puskás de la FIFA: Al mejor gol del año.
Premio Marta de la FIFA: Al mejor gol femenino del año.
Premio The Best a la afición de la FIFA: Reconocimiento especial a los seguidores.
Premio Fair Play de la FIFA: Reconocimiento al juego limpio.