Shakibecca fue atacada por presentador latino: "Ella es intensa y atrevida"

Suscríbete a nuestros canales

Rebeca Maiellano, es el nombre real de Shakibecca, imitadora de la estrella colombiana Shakira. La venezolana ha logrado escalar en las redes sociales por el enorme talento que tiene para personificar a la intérprete de “Ojos así”, tanto que fue convocada para caminar con la artista en un concierto.

Sin embargo, hoy la doble internacional de Shakira y que acumula 607 mil seguidores en Instagram, es foco de comentarios, tras ser expuesta por el actor y presentador William Valdes.

Ataque de William para Shakibecca

El joven comentó que intentó invitar a la imitadora a su pódcast, pero, que según tuvo una actitud de “diva” al darle el número de su asistente para que se colocaron en contacto.

Sin embargo, William jamás imaginó cuál sería la respuesta de la asistente, quien respondió que Shakibecca no daría la entrevista por tener que descansar su voz para presentaciones este mes de diciembre.

Una respuesta que no fue nada agradable para Valdes, quien sin filtros dijo:

“Pregúntame si la volví a saludar. Ella es intensa, es una ridícula y atrevida. Si quiere que lo veo, el día que la vuelva a ver se lo voy a decir en la cara, eso lo vamos arreglar, pero en mi pódcast no te voy a invitar más”, expresó.

Resaltando el talento de Rebeca

No todo fueron palabras fuertes para la mujer que se gana la vida realizando presentaciones de Shakira, William resaltó que es muy trabajadora, que canta muy bien y que el público se vuelve loco con sus interpretaciones.

“Ella no es mala onda, la verdad es que trabaja mucho, hace mucho dinero ya que es la doble real, cuando la vez en el show, maquillada y con el vestuario, es totalmente Shakira. Ella canta en México, y la gente se vuelve loca”, expresó.