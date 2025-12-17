El hermoso gesto de Shakira con una niña venezolana en Buenos Aires

Suscríbete a nuestros canales

La icónica cantante colombiana, Shakira, regaló uno de los momentos más tiernos y virales de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, cuando se encontró cara a cara con el talento inesperado de una niña venezolana.

La pequeña, de tan solo 10 años de edad, se posó frente a ella para demostrar su talento en el violín. En redes sociales fue publicado el video que captó este tierno instante que se convirtió recientemente en tendencia.

La niña que hizo vibrar a Shakira

En pleno paso de Shakira por Buenos Aires para una de las fechas más emocionantes de su gira, la niña de nombre Sol Arianna Escalante Vargas, se acercó al hotel donde se hospedaba la artista y, sin miedo, comenzó a tocar melodías que enternecieron a los presentes.

Lo más impactante fue que entre las piezas interpretadas figuraban temas populares de la colombiana, como fragmentos de “Waka Waka” y hasta ritmos de “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

La barranquillera, quien se encontraba descansando luego de una larga jornada de ensayos, se detuvo visiblemente sorprendida al escuchar las notas del violín de Sol. Según los videos difundidos, Shakira no solo la escuchó, sino que también cantó y bailó.

Reacción de Shakira

La reacción de la ex de Piqué no fue la típica de estrella distante. Al contrario, se acercó, celebró el talento de la niña y le dijo palabras que muchos ya consideran una invitación implícita a futuro en los escenarios.

“Es muy difícil el violín y lo tocas muy bien, felicidades. A ver si un día me acompañas en el escenario tocando el violín”, fueron algunas de sus palabras.

Pero eso no fue todo. La cantante firmó el violín de Sol, le dio un abrazo muy sentido y participó activamente con gestos de alegría mientras la niña interpretaba una y otra vez sus melodías favoritas.