Shakira y Piqué se “reconcilian” tras su tormentosa separación

Después de tres años de distanciamiento, reproches públicos y canciones llenas de emociones, Shakira y Gerard Piqué sorprendieron a muchos luego que surgieran reportes recientes, que afirmaban que, la expareja habría restablecido una comunicación directa y cordial.

Ya no hay intermediarios. Lo que antes se gestionaba, según fuentes, a través del hermano de la cantante, ahora se realiza mediante llamadas y mensajes de WhatsApp entre ellos, pensando especialmente en el bienestar de sus pequeños Milan y Sasha.

Este cambio llega tras un período marcado por disputas, declaraciones fuertes, confrontaciones mediáticas y reproches, muchos plasmados en canciones de Shakira que resonaron como himnos de empoderamiento, despecho y sanación emocional.

¿Qué hizo que Shakira y Piqué volvieran a hablar?

La chispa que reactivó el diálogo entre ellos parece estar ligada a la necesidad de coordinar la crianza de sus hijos de la manera más tranquila posible. Reportes indican que, más allá de su pasado, ambos decidieron poner la paz por encima de todo lo demás.

Al fin de cuentas, aunque ya no comparten propiedades ni vida en común, lo que los une hoy son los lazos familiares y el bienestar de sus hijos. Esa realidad habría impulsado la decisión madura de dejar atrás los escándalos, los reproches y las versiones por terceros.

Shakira reconoce el papel de Piqué como padre

Quizás lo más impactante de esta reconciliación amistosa sea la propia actitud de Shakira, quien recientemente destacó la disciplina y responsabilidad que Piqué ha demostrado como padre. Frase que, viniendo de ella suena a un cierre de ciclo, o al menos a una tregua más consciente.

“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio. La disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera”, apuntó.

“Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar; si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. Eso sí que es innegociable”, añadió la barranquillera referente a la labor del exfutbolista con sus niños.