Cuatro 'stakes' en el inicio del 'meeting' de Turfway Park el sábado

Aunque el 'meeting' de Turfway Park comenzará con sus carreras el próximo miércoles 10 de diciembre, no será hasta el sábado 13 que se realizarán los primeros 'stakes' que tiene su programación general.

Primeros 'stakes' del Turfway Park 'meeting' 2025

La programación del sábado 13 de diciembre tiene un total de 10 carreras a partir de las 5:55 de la tarde. Desde la sexta prueba se correrán cuatro 'stakes' sin grado, que comenzarán con el My Charmer Stakes de $250.000, reservado para potras de tres años o más en distancia de 1.600 metros y con una nómina de 11 potras a competir.

Seguidamente, llegará el turno para que se dispute una nueva edición del Holiday Inaugural Stakes de $250.000, para potras de tres años y más en recorrido de 1.200 metros y que tiene la nómina de 13 ejemplares a competir.

Por su parte, a la altura de la octava carrera, se realizará el Prairie Bayou Stakes, en distancia de 1.600 metros y con un premio de $250.000, reservado para ejemplares de tres años y más, el cual tiene una nómina de 13 purasangres a competir en la prueba y contará con la presencia del jinete venezolano Samuel Marín.

Para cerrar los 'stakes' del sábado, en la novena carrera de la programación, se disputará una nueva edición del Holiday Cheer Stakes, reservado para ejemplares de tres años y más en distancia de 1.200 metros con un premio de $250.000 y tiene inscritos a 14 ejemplares para competir.