Flavien Prat a ritmo de igualar su récord de Stakes y Graded Stakes ganados en el 2024

Si la temporada pasada fue espectacular para el jinete francés Flavien Prat, la actual se quedará corta con lo realizado hasta los momentos y que puede terminar mucho mejor. Prat ya superó su cantidad de victorias totales, al llevar 294 triunfos hasta el momento, muy por encima de las 230 que consiguió el año anterior.

Prat a ritmo de su récord de Stakes y Graded Stakes

Cuando faltan poco más de tres semanas para que la campaña actual finalice, el astro francés Flavien Prat, actual ganador del premio Eclipse como Jinete del Año en Estados Unidos, ha ganado un total de 71 Stakes a lo largo del año, y 45 de ellos son de grado.

Ambas cifras están a 11 de la cantidad exacta que logró la temporada anterior, en la cual rompió el récord de Jerry Bailey e Irad Ortiz Jr., los cuales eran de 55 y 80, respectivamente. El látigo europeo viene de ganar el fin de semana el Comely Stakes GIII con el ejemplar Fully Subscribed, además del Remsen Stakes GII con Paladin y el Cigar Mile GII con Bishops Bay, todos en el meeting de Aqueduct.

Para esta semana, y hasta la programación del sábado, Flavien Prat tiene 23 compromisos de montas y cuatro de ellas serán en Stakes que se realizarán el sábado en Turfway Park.