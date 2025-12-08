¡No está disponible!: Esto afirman los Bucks sobre Giannis Antetokounmpo

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca la temporada de traspasos, la NBA vive un fenómeno anómalo: la liga entera parece obsesionada con un jugador que, según su equipo, está absolutamente fuera de toda discusión. La estrella en el centro de este huracán mediático es Giannis Antetokounmpo, y los Milwaukee Bucks están agotados de repetir el mismo mensaje: Giannis no está disponible. Los Bucks han sido enfáticos al comunicar a otras franquicias: "No está disponible. No queremos sus propuestas de traspaso".

Los Bucks gritan en el viento

La situación es descrita como una "extraña dinámica" donde los Bucks se ven obligados a "gritar al viento" para que el resto de la liga escuche su postura, pero el resultado es el opuesto: los rumores no solo persisten, sino que se intensifican.

La razón de esta obsesión es simple: Antetokounmpo, el dos veces MVP, sigue siendo uno de los talentos más determinantes de la NBA. A pesar de las firmes negativas de Milwaukee, las oficinas de la liga se niegan a descartar la posibilidad de que el "Greek Freak" pueda estar disponible, especialmente si las cosas continúan siendo inestables para los Bucks.

Un contexto de incertidumbre

Esta persistente especulación no surge de la nada. El contexto actual del equipo alimenta el fuego:

Récord y frustración: A pesar del talento en la plantilla, los Bucks han tenido un desempeño inconsistente, ubicándose décimos en la Conferencia Este con un récord de 10-13, y mostrando una racha de derrotas reciente. Esta frustración por el rendimiento ha sido palpable.

Lesiones: Una reciente distensión en la pantorrilla derecha de Giannis lo mantendrá fuera de juego por varias semanas, complicando aún más la estabilidad del equipo.

Rumores de salida: Reportes recientes han sugerido que el propio Giannis y su agente, Alex Saratsis, han iniciado conversaciones con la directiva de los Bucks para analizar su futuro, e incluso que el jugador habría considerado explorar otras opciones.

De hecho, el entrenador Doc Rivers se ha visto obligado a desmentir públicamente estos rumores, asegurando que Antetokounmpo nunca ha solicitado un traspaso y que él "ama a Milwaukee y ama a los Bucks"

Mientras la gerencia de Milwaukee intenta cerrar la puerta, la realidad es que el futuro de una superestrella de la magnitud de Giannis siempre será objeto de debate. Si bien está bajo contrato y los Bucks lo consideran la pieza central de su franquicia, la ventana para una extensión de $275 millones que podría asegurar su permanencia hasta 2030, y el temor de perderlo sin obtener nada a cambio, mantienen a otros equipos al acecho.

Equipos como New York Knicks, Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs se mencionan constantemente como posibles destinos, soñando con el paquete que podría ser suficiente para que Milwaukee, finalmente, deje de gritar al viento y decida escuchar.