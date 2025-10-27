¡Inicio histórico! Giannis Antetokounmpo marca un récord nunca visto en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Milwaukee Bucks tiene récord de 2-1 en sus tres primeros juegos de la temporada 2025-2026 de la NBA y en esos desafíos, Giannis Antetokounmpo ha demostrado su calidad e impacto en la liga. El griego ha sido pieza clave en ofensiva de su franquicia y gracias a eso ha escrito su nombre en la historia.

La campaña apenas inicial pero desde ya, las figuras del mejor baloncesto del mundo como este jugador se hacen sentir, demostrando porque son top en el circuito. Giannis en este arranque de zafra, impuso una marca que nunca nadie había logrado en este deporte.

Giannis Antetokounmpo escribe su propia historia en la NBA

Según un dato de NBA History en X, Antetokounmpo volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más dominantes de la NBA. En los primeros tres partidos de la temporada, el griego superó los 100 puntos, capturó más de 40 rebotes y repartió más de 15 asistencias, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en lograr un inicio de campaña tan impresionante. Cada partido ha sido un espectáculo, con Giannis mostrando su versatilidad tanto en el ataque como en la defensa, dejando claro que los Milwaukee Bucks cuentan con un auténtico fenómeno en su plantilla.

Este arranque histórico no solo reafirma el talento del “Greek Freak”, sino que también pone la vara muy alta para el resto de la liga. Sus números rompen récords y generan expectativas enormes para lo que podría ser una temporada memorable, no solo a nivel individual sino también para su equipo.

Hasta ahora, en tres juegos, Giannis Antetokounmpo tiene promedio de 36 puntos, 16 rebotes y siete asistencias, unos números sin lugar a dudas impresionantes.