NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 27 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la NBA ya está en marcha desde el pasado martes 21 de octubre, y las primeras jornadas no han decepcionado. El mejor baloncesto del mundo vuelve a ofrecer emociones intensas, con equipos renovados, jóvenes promesas en ascenso y varias figuras consolidadas listas para escribir nuevos capítulos en la liga.

El domingo dejó una jornada llena de acción, con una amplia cantidad de equipos en la duela y partidos que mantuvieron a los fanáticos al borde del asiento. Hubo duelos cerrados, actuaciones destacadas y la sensación de que este curso puede ser uno de los más competitivos de los últimos años.

Juego para hoy en la NBA

7:00 p.m.

Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons

Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers

8:00 p.m.

Atlanta Hawks vs. Chicago Bulls

Boston Celtics vs. New Orleans Pelicans

Toronto Raptors vs. San Antonio Spurs

Brooklyn Nets vs. Houston Rockets

8:30 p.m.

Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks

9:00 p.m.

Phoenix Suns vs. Utah Jazz

9:30 p.m.

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves

10:00 p.m.

Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors

10:30 p.m.

Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers

Para este lunes 27 de octubre, la emoción continúa con una agenda cargada. 22 de los 30 equipos estarán en acción, ofreciendo una noche llena de baloncesto en diferentes ciudades. Los aficionados podrán disfrutar de choques interesantes que podrían marcar el ritmo en estas primeras semanas de competencia.

Con apenas unos días de temporada, la NBA ya demuestra por qué sigue siendo el espectáculo deportivo más vibrante del planeta. Las expectativas son altas, y cada juego se convierte en una nueva oportunidad para sorprender, emocionar y reafirmar que el baloncesto vive su mejor momento.