¿Cher tiene pensado casarse a los 80 años con un hombre menor? Esto se sabe

La cantante y compositora estadounidense Cher vive un intenso romance con Alexander Edwards, con quien se ha dejado ver en eventos, actividades, viajes y presentaciones por todo el mundo. En los últimos días medios han revelado que la pareja estaría pensando en sellar su amor frente a Dios.

Cher en planes en bodas

Escribieron que la intérprete de “Believe”, que en el 2026 soplará la velita 80 de su cumpleaños, estaría pensando en dar el gran paso con Alexander.

Una fuente cercana a la estrella y actriz, ganadora de un Oscar, se lanzaría al agua en mayo del próximo año, días antes de su cumpleaños. La boda sería para sellar el infinito amor que ambos se tienen, el cual hicieron oficial al público en el 2022.

“A Cher no le importa nada la diferencia de edad (de 40 años) y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro", comentó una fuente al medio The Mirror.

La noticia ha impactado en los seguidores de Cher, ya que sería su tercer matrimonio, siendo los dos primeros con los fallecidos Sonny Bono y Gregg Allman.

Desmienten la noticia

Tras la noticia de The Mirror, los medios explotaron divulgando la información, por lo que el representante de la estrella estadounidense, decidió salir aseverando que todo es totalmente falso.

Fue Page Six, quienes contactaron al hombre, para verificar la información de Cher y Edwars en planes de boda.

Alexander Edwards, es un rapero de 39 años nacido en Oakland, California, Estados Unidos.