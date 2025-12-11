Adamari López suelta la lengua sobre su incómodo encuentro con Ángela Aguilar

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales sacaron a la luz un video antiguo de Adamari López y Ángela Aguilar, donde se les ve compartir un incómodo momento en el backstage de Premio Lo Nuestro.

Ahora, la presentadora puertorriqueña aclaró lo sucedido tras bastidores con la hija de Pepe Aguilar, luego de que usuarios en Internet la acribillaron por tener una actitud de “mal educada” con López.

“El título de ‘Miss simpatía' estoy segura que no se lo va a ganar”, “Se hunde sola con cada actitud o cosa que dice” o “Ángela debería sentirse halagada de tomarse una foto con Adamari”, fueron algunas de las opiniones visibles en redes sociales.

Adamari López en defensa de Ángela Aguilar

En una amena charla en su programa de YouTube Ada y Chiqui De Show, Adamari López soltó la lengua tras el momento viral con Ángela Aguilar. En su defensa, aclaró que la joven cantante estaba camino a presentarse por lo que decidió parar para acceder a tomarse una foto.

Según cuenta la co-conductora de Desiguales esa noche de Premio Lo Nuestro, celebrado en febrero de 2025, se encontraba como host de la alfombra roja, cuando en backstage se cruzó con la esposa de Nodal a quien no dudó en pedirle una foto.

Sin dudarlo, Ángela aceptó, pero no se detuvo más tiempo porque estaba a solo minutos de encender el escenario con su voz.

“Yo había sido host como de una alfombra y me había cambiado porque me tocaba presentar un premio, iba de camino para presentar el premio y me crucé con Ángela y con su equipo, que iba a cantar. Estaba ella vocalizando y a mí me parece una nena tan linda y tan talentosa, yo no había tenido la oportunidad de coincidir nunca tampoco con ella y como nos cruzamos en ese momento… También Conchita [publicista] era como parte de la gente que la conocía y le dije: ‘Conchita, ¿le puedo pedir una foto?’”, relató.

Usuarios se van contra Ángela Aguilar

Aunque el video data de haces meses, internautas hicieron viral el encuentro entre las dos estrellas destacando el comportamiento de la hija de Pepe Aguilar, quien sin mucha gracia posó ante la cámara.

Incluso Adamari López y Ángela Aguilar no intercambiaron palabras, todo quedó en un simple instante detrás de cámaras.