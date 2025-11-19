El tierno mensaje de William Levy a Ángela Aguilar

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el galán cubano William Levy, volvió a México y lo hizo para presentar “Bajo un volcán”, película en la que participa junto a otras grandes estrellas.

Durante su paso por la alfombra roja y posterior encuentro con los medios de comunicación, el actor estuvo muy dispuesto a responder todas las interrogantes de los periodistas, incluyendo su polémico arresto en el mes de abril.

No obstante, como a los reporteros no se les escapa nada, no perdieron la oportunidad de preguntarle al actor su opinión sobre la reveladora confesión de la cantante mexicana, Ángela Aguilar.

William Levy le responde a la esposa de Nodal

Anteriormente, la joven cantante confesó que, él había sido su amor platónico de infancia, por lo que todos querían saber su opinión, tomando en cuenta que Ángela tiene actualmente una controversial relación con Christian Nodal.

Ante la pregunta sobre el video que resurgió, donde Ángela Aguilar revela que lo veía como un príncipe cuando era niña, el actor confesó que nunca lo había visto. Pero eso no impidió que respondiera con afecto y respeto.

“Le mando besos a ella y a la familia, a todo el mundo. Siempre le deseo lo mejor”, dijo Levy con una sonrisa, destacando que Ángela es “una chica muy talentosa”, inteligente y con una carrera que avanza con firmeza.

El presente de William Levy

Este mensaje ocurre en un momento muy importante para William. Está promocionando “Bajo un Volcán”, una película que dirige y protagoniza, en la que también actúa su hija, lo cual marca una etapa muy personal y profesional.

Levy, que ha hablado en varias ocasiones sobre sus raíces latinas, su familia y su legado, ha demostrado que su carrera no solo se mide por su presencia en televisión, sino también por su capacidad para transmitir cariño, respeto y reconocimiento público.