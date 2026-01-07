LIDOM: Alberto Rodríguez fuera de peligro tras el susto en San Francisco de Macorís

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de las Águilas Cibaeñas, Alberto Rodríguez, se encuentra estable y en proceso de recuperación tras protagonizar un angustiante momento durante la jornada de este lunes. El jugador recibió un fuerte impacto en el rostro en la parte alta de la segunda entrada, luego de conectar un sencillo al jardín izquierdo; en la dinámica de la jugada, un disparo hacia la segunda base lo impactó directamente.

Debido a la severidad del golpe, el pelotero perdió el conocimiento en varias ocasiones sobre el terreno, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia. Tras ser estabilizado por el cuerpo paramédico, fue trasladado de urgencia a un centro de salud en la ciudad de San Francisco de Macorís para una evaluación neurológica y física profunda.

Parte médico y diagnóstico

Afortunadamente, los exámenes especializados trajeron tranquilidad al conjunto aguilucho. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el equipo médico de la franquicia, las radiografías y tomografías confirmaron que Rodríguez no presenta fracturas faciales.

El jugador fue intervenido con una sutura en el pómulo derecho para cerrar la herida provocada por la costura de la pelota y se mantiene bajo observación para monitorear cualquier síntoma relacionado con la pérdida de conciencia inicial. Actualmente, el jardinero se encuentra consciente, orientado y bajo tratamiento analgésico y desinflamatorio.

Pronóstico y regreso al diamante

Aunque el club informó que el jugador está fuera de peligro, su regreso a la alineación titular es aún incierto. El cuerpo técnico de las Águilas, encabezado por su equipo de preparadores físicos, ha enfatizado que no apresurarán su retorno hasta que se cumpla estrictamente con el protocolo de conmociones de la liga y se reduzca por completo la inflamación en el área afectada.

Se espera que en las próximas 48 horas se emita un nuevo comunicado sobre su evolución. Por ahora, el equipo se enfoca en la salud del jugador, mientras la fanaticada cibaeña ha volcado sus mensajes de apoyo en redes sociales deseando una pronta recuperación para uno de sus piezas importantes en los jardines.