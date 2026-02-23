Journalism, regresó a los trabajos matutinos para la campaña de cuatro años

Suscríbete a nuestros canales

Todas las miradas del mundo turfistico convergieron en la mañana del domingo en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, cuando Journalism, hijo millonario de Curlin retomó los entrenamientos fuertes con miras a su reaparecida para la presente temporada, como ejemplar de cuatro años.

Journalism ganador del Preakness Stakes G1

Journalism, ganador del Preakness Stakes (G1), el Santa Anita Derby (G1) y el Haskell Stakes (G1) del año pasado, tuvo su primer entrenamiento oficial del año en Santa Anita el domingo.

Propiedad de un grupo de inversionistas hizo su aparición en la mañana de ejercicios para el entrenador Michael McCarthy, en el cual realizó un apronte de 600 metros en :36.80, el primero luego del cuarto lugar que obtuvo en la Breeders’ Cup Classic (G1) en noviembre en Del Mar.

Según la fuente reveló que Journalism, tendrá como fecha tentativa en el Metropolitan Handicap (G1) en junio en Saratoga, así lo aseveró su entrenador McCarthy.

Journalism, hijo de Mepotism por Uncle Mo, tiene en su haber seis victorias en once presentaciones con una producción de $4,348,880 para sus conexiones.