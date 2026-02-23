Parx Racing cancela la jornada de carreras del lunes

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo se dio a conocer que el hipódromo de Parx Racing en el condado de Bensalem en Pennsylvania no realizará su agenda de carreras del lunes 23 de febrero donde tenía una programación de diez carreras.

Estados Unidos: Cancelada la jornada de carreras del lunes en Parx Racing

La cuenta oficial del hipódromo de Parx Racing en la red social X informó este domingo que la jornada de carreras de este lunes 23 de febrero no se realizará por condiciones climáticas.

La programación tenía prevista para iniciar a las 12:05 del mediodía y contaba con un total de diez carreras donde sobresalía un Allowance Optional Claiming en la novena prueba en distancia de 1.300 metros en arena y contaba con una nómina de seis purasangres.

El recinto dará a conocer cuándo se correrá dicha programación en otra fecha disponible.