Junior Alvarado rompe el celofán de los venezolanos en Gulfstream Park

Este sábado 21 de febrero se cumple la tercera jornada de competencias de la semana 13 del Championship Meet que se desarrolla en el óvalo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, al sur de la Florida y que tiene al jockey venezolano Junior Alvarado como el primero en ganar la última prueba antes del inicio del Raimbow Picks 6 del sábado.

Estados Unidos: Junior Alvarado es el primero de los venezolanos en ganar el sábado en Gulfstream Park

En la sexta competencia de la tarde sabatina en el hipódromo de Gulfstream Park, se disputó un Allowance Optional Claiming de $86.000, donde la victoria fue para el ejemplar Wind Flower, bajo el entrenamiento de Bill Mott y la monta del jockey venezolano Junior Alvarado en una prueba que se recorrió 1.700 metros en arena.

La yegua ganadora es una hija del semental Constitution en Blamed por Blame, la cual consigue su segunda victoria en seis presentaciones como purasangres y la primera del año en dos competiciones que lleva para la cuatroañera propiedad de Clever Massey.

Los dividendos de la competencia fueron de $17.20 a ganador, $8.60 el place y $6.60 el show de la competencia, en el segundo lugar llegó Starship Melody con el venezolano Javier Castellano y la trifecta la completó Bojaca Blessing con Irad Ortiz Jr. la cual fue presentada por el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo.

Los parciales de la carrera fueron de 22.25 en los primeros 400 metros, 45.57 en la primera media milla, 1:09.19 en los 1.200 metros, 1:33.43 en la milla y terminar en 1:39.83 en los 1.700 metros de la carrera con remate en los 100 finales de 6.40.