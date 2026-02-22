MLB: Shohei Ohtani cerca de las 100 millas en sesión de pitcheo

Suscríbete a nuestros canales

El astro de los Dodgers, Shohei Ohtani realizó este domingo una sesión de práctica de bateo en vivo (live BP) en el campamento de los Dodgers de Los Ángeles. El lanzador de 31 años completó el trabajo sin reportar molestias físicas, registrando una velocidad máxima de 99 millas por hora con su recta.

Detalles de la sesión

Durante el entrenamiento, Ohtani trabajó un total de dos entradas, en las cuales efectuó 33 pitcheos. La sesión sirvió para evaluar la potencia de su brazo y la ejecución de su repertorio frente a bateadores reales. El registro de 99 mph confirma que el lanzador se encuentra en los parámetros de velocidad esperados para esta etapa de la pretemporada.

Este ejercicio marca un punto de inflexión en su preparación, siendo la última vez que el japonés lanzará en las instalaciones de los Dodgers antes de viajar para integrarse a la selección de Japón.

Planificación de cara al Clásico Mundial de Beisbol

El cronograma de Ohtani para las próximas semanas ya está definido por el cuerpo técnico. El jugador se unirá a Japón para disputar el Clásico Mundial de Beisbol, pero bajo condiciones específicas acordadas entre la organización de los Dodgers y la federación japonesa.

Restricciones en el uso del brazo

A pesar de su capacidad bidireccional, se ha confirmado que Ohtani no lanzará en ningún encuentro del Clásico Mundial de Beisbol. Su participación en el torneo internacional será exclusivamente como bateador. Asimismo, la gerencia de los Dodgers indicó que no se tiene previsto que el derecho lance en juegos oficiales de la Liga del Cactus durante lo que resta de la primavera en Arizona.

Disponibilidad para la temporada regular de MLB

La decisión de limitar su actividad en el montículo durante el torneo internacional y los juegos de exhibición responde a un plan de dosificación de carga. El objetivo es que el jugador complete su progresión de lanzamientos de manera controlada en sesiones privadas.

A pesar de no ver acción como pitcher en marzo, los reportes médicos del equipo aseguran que Shohei Ohtani cumplirá con los plazos previstos. El japonés estará disponible para tomar su lugar en la rotación abridora de los Dodgers desde su primera apertura programada en el calendario regular de las Grandes Ligas.